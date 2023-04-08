Защитник «Наполи» Джованни ди Лоренцо прокомментировал свежую победу своей команды.

Напомним, сегодня вечером «Наполи» одержал выездную победу над одним из аутсайдеров Серии А – «Лечче», 2:1. Один из голов «адзурри» оформил ди Лоренцо.

«Эти три очка помогают нам дальше двигаться к нашей мечте. Мы знали, что матч будет непростым, нам противостояла хорошо организованная команда. И если есть какая-то реальная сила «Наполи», то это наша команда – все участвуют в игре, несмотря на роль в ней», - рассказал защитник DAZN.

Благодаря победе неаполитанцы смогли вновь оторваться от второго места на 19 очков, у клуба 74 балла. На нём, напомним, располагается римский «Лацио» с 55 очками.