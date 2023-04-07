«Рома» обсуждает с Эль-Шаарави новый контракт

«Рома» обсуждает новое трудовое соглашение с левым вингером Стефаном Эль-Шаарави. Об этом отрапортовал знаменитый журналист Николо Скира. По его информации, боссы «волков» готовы предложить игроку новый контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету вечно перспективного Эль-Шаарави пять голов за римлян во всех официальных турнирах, а также два ассиста. Однако его соглашение с «Ромой» действует лишь до конца текущего сезона.

На данный момент «Рома» идёт на пятой строчке чемпионата Италии, в текущем туре Жозе Моуриньо предстоит сыграть с «Торино» на выезде.