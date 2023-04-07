«Наполи» выдал рекордную для себя серию выездных побед

«Наполи» продолжает показывать впечатляющие результаты в гостевых матчах.

Коллектив Лучано Спаллетти взял верх над «Лечче» в чужих стенах (2:1) в поединке 29-го тура Серии А. Согласно сведениям Opta, «Наполи» впервые в своей истории смог выиграть в семи выездных матчах Серии А кряду. Ранее были обыграны «Торино» (4:0), «Эмполи» (2:0), «Сассуоло» (2:0), «Специя» (3:0), «Салернитана» (2:0) и «Сампдория» (2:0). Последнее выездное поражение неаполитанцев датировано началом января – тогда команда уступила «Интеру» (0:1).

В общей сложности в активе «Наполи» 13 побед, одна ничья и одно поражение в 15 гостевых встречах текущего розыгрыша Серии А.