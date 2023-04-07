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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти высказался о победе «Наполи» над «Лечче»

07 Апреля 2023 • 23:07 Комментировать
Лечче
1:2
Наполи
окончен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти пообщался с журналистами после выездной победы своей команды над «Лечче» (2:1).

Неаполитанцы смогли реабилитироваться после недавнего поражения от «Милана» (0:4), сохранив комфортный отрыв от преследователей в Серии А.

«Мне повезло иметь дело с игроками, которые способны правильно реагировать на любые обстоятельства. «Лечче» впечатляюще играет против всех больших команд. Это очень организованный соперник, и увезти отсюда три очка – трудная задача. Этот результат даёт нам ощущение спокойствия перед подготовкой к следующим матчам», – сказал в интервью DAZN Спаллетти.

В активе «Наполи» 74 набранных очка после 29 туров. Ближайший преследователь – «Лацио» – набрал 55 баллов, проведя 28 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Лучано Спаллетти Наполи
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