«Лечче» довёл серию поражений до шести матчей кряду

Итальянский «Лечче» сегодня потерпел шестое поражение подряд в рамках Серии А. Команда, напомним, принимала дома «Наполи» - команду, которая, скорее всего, станет чемпионом Италии.

Началась серия неудач у «Лечче» с конца февраля – тогда этот клуб уступил дома «Сассуоло» (0:1). Следом пошли поражения от «Интера» (0:2), «Торино» (0:2), «Фиорентины» (0:1) и «Эмполи» (0:1).

Благо, на данный момент «Лечче» идёт в чемпионате Италии не в зоне вылета – на 16-м месте, в активе команды 27 очков. Да и отрыв от зоны вылета у клуба солидный и составляет восемь баллов. Руководит командой Марко Барони.