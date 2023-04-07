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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» обыграл аутсайдера благодаря автоголу

07 Апреля 2023 • 21:58 Комментировать
Лечче
1:2
Наполи
окончен

В 29-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Лечче», которое никак не прервёт череду поражений. Несмотря на большую разницу в классе и результатах, команда Лучано Спаллетти провел не самый лучший поединок и лишь трижды пробила по чужим воротам. Лидеры чемпионата Италии довольно быстро повели, ряд навесов, и Джованни ди Лоренцо головой переправил мяч в ближний угол. Соперник отыгрался после перерыва - подача со штрафного, скидка головой вдоль ворот, Ассан Сисей пробил в перекладину, а Федерико ди Франческо добавил мяч в цель. «Наполи» довольно быстро снова повел после курьезного момента. После подачи Мариу Руя защитник Антонио Галло бедром срезал мяч в свои ворота, а голкипер пропустил круглого между перчаток.

И все же «Наполи» не упустил победу, отрыв от второго места увеличился до 19 очков. Соперник - 16-й.

Протокол игры  
Лечче1:2Наполи
  18'Ди Лоренцо Джованни (0:1)
(1:1) Ди Франческо Федерико52'  
  64'Фальконе Владимиро (1:2)
Фальконе ВладимироГендрей Валентин  62'Баскиротто ФедерикоЮмтити Самуэль  86'Галло АнтониноГонсалес Джоан 71' (Хельгасон Торир ( 71') Юлманд МортенМале Юссеф 80' (Аскилдсен Кристоффер ( 80') Уден Реми 80' (Перссон Йоэль ( 80') Сисей Ассан 80' (Стрефецца Габриэль ( 80') Ди Франческо Федерико 88' (Банда Ламек ( 88')
Запасные: Блеве МаркоЛемменс МатсКоломбо ЛоренцоКассандро ТоммазоТуиа АлессандроРоманьоли СимонеПеццелла ДжузеппеБранколлини ФедерикоЧеккарони Пьетро
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирМин-Чжэ КимРуй Мариу 90' (Дзербин Алессио ( 90') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЭлмас ЭльифЛосано Ирвинг 66' (Н'Домбеле Тангай ( 66'  72') Распадори Джакомо 66' (Симеоне Джованни ( 66'Политано Маттео 82') Кварацхелия Хвича 90' (Оливера Матиас ( 90')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошЗелиньски ПётрГоллини ПьерлуиджиЖуан ЖезусЭстигор ЛеоДемме Диего
07 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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