«Наполи» обыграл аутсайдера благодаря автоголу

В 29-м туре Серии А «Наполи» гостил у «Лечче», которое никак не прервёт череду поражений. Несмотря на большую разницу в классе и результатах, команда Лучано Спаллетти провел не самый лучший поединок и лишь трижды пробила по чужим воротам. Лидеры чемпионата Италии довольно быстро повели, ряд навесов, и Джованни ди Лоренцо головой переправил мяч в ближний угол. Соперник отыгрался после перерыва - подача со штрафного, скидка головой вдоль ворот, Ассан Сисей пробил в перекладину, а Федерико ди Франческо добавил мяч в цель. «Наполи» довольно быстро снова повел после курьезного момента. После подачи Мариу Руя защитник Антонио Галло бедром срезал мяч в свои ворота, а голкипер пропустил круглого между перчаток.

И все же «Наполи» не упустил победу, отрыв от второго места увеличился до 19 очков. Соперник - 16-й.