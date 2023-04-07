Камоцци: «Торино» будет выбирать между Влашичем и Миранчуком»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о ситуации, в которую попал клуб «Торино». Дело в том, что эта команда летом попрощается с двумя своими ведущими игроками, если не предпримет никаких действий – с Алексеем Миранчуком и Николой Влашичем. Арендные соглашение обоих игроков заканчиваются в конце текущего сезона.

«И Миранчук, и Влашич – классные футболисты, однако из функции на поле могут дублироваться. Полагаю, клубу придётся делать выбор между ними», - цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Права на Миранчука принадлежат сопернику «Торино» по Серии А - «Аталанте». А на Влашича – лондонскому «Вест Хэму».