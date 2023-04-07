«Ювентус» определился с заменой Рабио

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может заменить Адриена Рабио в «Ювентусе».

Туринский клуб давно считается одним из главных претендентов на серба, однако «Лацио» не горит желанием расставаться со своей звездой. Контракт 28-летнего хавбека истекает в 2024 году, поэтому грядущим летом римлянам, вероятно, придётся согласиться на продажу. Согласно сведениям MaxStatman, «Ювентус» видит в игроке идеальную замену Адриену Рабио на случай ухода француза, который, напомним, может стать свободным агентом уже в июне.

Трансферная стоимость Сергея Милинковича-Савича оценивается экспертами Transfermarkt в 60 млн евро.