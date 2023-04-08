Главный матч дня в Италии - битва «Лацио» с «Ювентусом». Если бы не очковый штраф «старой синьоры», команды сражались бы за вторую строчку в таблице, а так римляне даже в случае неудачно останутся на позиции вслед за «Наполи», а их соперник никак не подберется к шестому месту. Эти соперники сейчас в шикарной форме и наверняка порадуют болельщиков качественным футболом в 21:45. Трансляция на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.
Лацио - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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