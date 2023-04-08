Торино - Рома: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре Серии А сыграют «Торино» и «Рома». Если первым особо ничего не светит в этом сезоне, ни еврокубки, ни зона вылета, то у «волков» ситуация иная. Команда Жозе Моуринью при неплохой игре частенько проигрывает, что негативно сказывается на перспективах подняться в зону Лиги чемпионов. Сегодня есть такой шанс. Еще одна интрига, попадет ли в стартовый состав туринцев Алексей Миранчук, и как он проведет игру.

Ответы на все эти вопросы - после 19:30 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.