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Чемпионат Италии. Серия А

Без Осимхена, но с Хвичей: Состав «Наполи» на матч против «Лечче»

07 Апреля 2023 • 19:22 Комментировать
Лечче
0:0
Наполи
1 14.00 X 5.80 2 1.25
1-й тайм

В пятницу вечером «Наполи» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой неаполитанской команды Лучано Спаллетти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Мариу Замбо-Ангисса, Лоботка, Элмас, Лосано, Распадори, Кварацхелия.

Лучший бомбардир сезона Серии А Виктор Осимхен в заявку «Наполи» не попал. Нигериец продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы.

Матч между «Лечче» и «Наполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Виктор Осимхен
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ЛЕЧЧЕ НАПОЛИ
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