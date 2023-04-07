Без Осимхена, но с Хвичей: Состав «Наполи» на матч против «Лечче»

В пятницу вечером «Наполи» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Рулевой неаполитанской команды Лучано Спаллетти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин-Чжэ, Мариу Замбо-Ангисса, Лоботка, Элмас, Лосано, Распадори, Кварацхелия.

Лучший бомбардир сезона Серии А Виктор Осимхен в заявку «Наполи» не попал. Нигериец продолжает восстанавливаться после травмы приводящей мышцы.

Матч между «Лечче» и «Наполи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

В честь Кварацхелии уже называют детей