Итальянский клуб Серии А «Торино» продлил действующий контракт с голкипером сборной Сербии Ваней Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает пресс-служба «быков». Новое соглашение между клубом и сербским вратарём теперь рассчитано до 2026 года.

Ване Милинковичу-Савичу 26 лет, он находится в системе туринского коллектива с 2017 года. На данный момент серб – основной голкипер команды, в текущем сезоне он провёл за свой клуб 32 матча, в которых пропустил 36 мячей. 10 матчей вратарь отстоял на ноль. Также он съездил на чемпионат мира в Катаре со своей командой, однако сербы на мундиале провалились, заняв последнее место в группе G.