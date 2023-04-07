Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» не станет покупать Амрабата — названа причина

07 Апреля 2023 • 18:23 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
1 1.40 X 4.60 2 8.00
Через 20 ч. 27 мин.

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не перейдёт в «Барселону». Об этом в социальной сети сообщил журналист Ллуис Мигельсанц.

По сведениям источника, минувшей зимой «Барселона» была близка к приобретению Амрабата, но «фиалки» отказались продавать своего хавбека. На данный момент каталонский клуб не рассматривает кандидатуру 26-летнего марокканца из-за высокой стоимости.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок сменит клубную прописку после окончания нынешнего сезона. По информации СМИ, игрок очень хочет оказаться в рядах «Барселоны».

В этом сезоне Амрабат провел 39 матчей с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивать стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
0
1
22.00 7.00 1.16
Видео
07.04.23 в 20:00
Лечче Лечче
Наполи Наполи
5.90 3.50 1.70
Видео
07.04.23 в 22:00
Милан Милан
Эмполи Эмполи
1.38 5.00 10.00
Видео
08.04.23 в 13:30
Удинезе Удинезе
Монца Монца
1.98 3.65 3.80
Видео
08.04.23 в 15:30
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1.61 4.10 5.60
Видео
08.04.23 в 17:30
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
2.31 3.25 3.30
Видео
08.04.23 в 17:30
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
1.60 4.10 5.80
Видео
08.04.23 в 19:30
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
2.60 3.25 2.90
Видео
08.04.23 в 19:30
Торино Торино
Рома Рома
3.20 3.15 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
18:23 · Италия. Серия А
«Барселона» не станет покупать Амрабата — названа причина
18:07 · Италия. Серия Б
Наставника «Венеции» Ваноли дисквалифицировали на две игры
17:51 · Италия. Серия А
Моуринью опасается шпионов на тренировке «Ромы» слухи
17:49 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:46 · Италия. Серия А
В честь Кварацхелии уже называют детей 1
15:34 · Италия. Серия А
Осимхен позвал Балотелли в «Наполи»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может сменить «Челси» на итальянский топ-клуб
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться игроком «Ювентуса»
12:58 · Италия. Серия А
Берлускони: «Это непросто, но я справлюсь и на этот раз»
12:39 · Италия. Серия А
«Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем
10:45 · Италия. Серия А
Браим Диас сообщил руководству «Милана», что хочет остаться в клубе
10:44 · Англия. Премьер-лига
Лукаку готов играть за «Челси», если команду возглавит Конте 1
10:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может продать двух игроков «Интеру»
09:40 · Италия. Серия А
Ретеги: «Руководство пообещало мне, что я смогу уйти летом»
08:03 · Италия. Серия А
«Интер» хочет удержать Бастони во что бы то ни стало
Все новости
Рекомендуем