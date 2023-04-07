«Барселона» не станет покупать Амрабата — названа причина

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат не перейдёт в «Барселону». Об этом в социальной сети сообщил журналист Ллуис Мигельсанц.

По сведениям источника, минувшей зимой «Барселона» была близка к приобретению Амрабата, но «фиалки» отказались продавать своего хавбека. На данный момент каталонский клуб не рассматривает кандидатуру 26-летнего марокканца из-за высокой стоимости.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок сменит клубную прописку после окончания нынешнего сезона. По информации СМИ, игрок очень хочет оказаться в рядах «Барселоны».

В этом сезоне Амрабат провел 39 матчей с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивать стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.