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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью опасается шпионов на тренировке «Ромы» слухи

07 Апреля 2023 • 17:51 Комментировать
Торино
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Рома
1 3.40 X 3.00 2 2.40
08.04 19:30

«Рома» готовится к субботнему матчу Серии А против «Торино». Главный тренер римской команды Жозе Моуринью внёс изменения в тренировку, опасаясь возможных шпионов. Португалец не хочет, чтобы соперники из стана «быков» поняли, какой состав он собирается выпустить. Об этом на своих страницах пишет Il Corriere dello Sport.

Отмечается, что во время занятия Моуринью попросил одного из членов своего штаба пройтись по периметру базы и проверить, не наблюдает ли за тренировкой кто-то через заграждение.

«Рома» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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