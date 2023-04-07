«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 29-го тура чемпионата Италии по футболу «Лечче» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лечче - Наполи
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Протокол игры
Фальконе Владимиро•Гендрей Валентин•Баскиротто Федерико•Юмтити Самуэль•Галло Антонино•Гонсалес Джоан•Юлманд Мортен•Мале Юссеф•Уден Реми•Сисей Ассан•Ди Франческо Федерико
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Мин-Чжэ Ким•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Элмас Эльиф•Лосано Ирвинг•Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича
07 апреля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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