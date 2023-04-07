В честь Кварацхелии уже называют детей...

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный дебютный сезон в «Наполи». Грузинский полузащитник записал на свой счёт 14 голов и 16 голевых передач в 31 матче.

Как сообщает в социальных сетях журналист Сальваторе Аморосо, в Неаполе был зарегистрирован новорожденный ребёнок, которому дали имя Хвича. Это первый (и, вероятно, не последний) такой случай.

Отметим, что фанаты «Наполи» очень любят Хвичу Кварацхелию. 22-летнего футболиста называют Кварадона в честь легенды клуба Диего Марадоны.

«Наполи» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Второй «Лацио» команда Лучано Спаллетти опережает на 16 очков.