В честь Кварацхелии уже называют детей...

Хвича Кварацхелия проводит прекрасный дебютный сезон в «Наполи». Грузинский полузащитник записал на свой счёт 14 голов и 16 голевых передач в 31 матче.
Как сообщает в социальных сетях журналист Сальваторе Аморосо, в Неаполе был зарегистрирован новорожденный ребёнок, которому дали имя Хвича. Это первый (и, вероятно, не последний) такой случай.
Отметим, что фанаты «Наполи» очень любят Хвичу Кварацхелию. 22-летнего футболиста называют Кварадона в честь легенды клуба Диего Марадоны.
«Наполи» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Второй «Лацио» команда Лучано Спаллетти опережает на 16 очков.
=============================
ай.. в чести хвичи мона.. а воц у нас у саседей на даче живец кот по кликухе - месси.. жалково вида котяра.. его усе кошки в округе гоняють.. А-ха-ха-ха! )))
Бан пользователя