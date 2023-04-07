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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен позвал Балотелли в «Наполи»

07 Апреля 2023 • 15:34 Комментировать

В одной из социальных сетей известный футболист Марио Балотелли решит ответить на вопросы фанатов. Кто-то из любителей футбола вместо вопроса написал следующее сообщение: «Я хотел бы увидеть тебя в «Наполи».

Балотелли переслал это сообщение форварду неаполитанцев Виктору Осимхену и спросил, что он думает на этот счёт.

«Добро пожаловать в Неаполь», - ответит Осимхен Балотелли.

Сейчас Марио Балотелли выступает в Швейцарии за «Сьон». Контракт 32-летнего итальянца рассчитан до конца сезона 2023/2024.  

Добавим, что «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая второй «Лацио» на 16 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Наполи Виктор Осимхен
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