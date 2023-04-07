Осимхен позвал Балотелли в «Наполи»

В одной из социальных сетей известный футболист Марио Балотелли решит ответить на вопросы фанатов. Кто-то из любителей футбола вместо вопроса написал следующее сообщение: «Я хотел бы увидеть тебя в «Наполи».

Балотелли переслал это сообщение форварду неаполитанцев Виктору Осимхену и спросил, что он думает на этот счёт.

«Добро пожаловать в Неаполь», - ответит Осимхен Балотелли.

Сейчас Марио Балотелли выступает в Швейцарии за «Сьон». Контракт 32-летнего итальянца рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Добавим, что «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая второй «Лацио» на 16 очков.