Берлускони: «Это непросто, но я справлюсь и на этот раз»

Как мы уже сообщали, знаменитый итальянский политик и бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони вновь сражается за свое здоровье, и он обратился к своим поклонникам с больничной койки. Берлускони пообещал выиграть и этот своеобразный «матч», в котором он сражается с лейкемией, пусть и не в самой ее страшной форме.

- Это сложно, но я справлюсь и на этот раз. В моей жизни уже были сложные ситуации, и я выбирался из них, - цитирует слова Берлускони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас Сильвио Берлускони возглавляет другой клуб Серии А - «Монцу».