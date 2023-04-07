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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони: «Это непросто, но я справлюсь и на этот раз»

07 Апреля 2023 • 12:58 Комментировать
Удинезе
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Монца
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Через 23 ч. 49 мин.

Как мы уже сообщали, знаменитый итальянский политик и бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони вновь сражается за свое здоровье, и он обратился к своим поклонникам с больничной койки. Берлускони пообещал выиграть и этот своеобразный «матч», в котором он сражается с лейкемией, пусть и не в самой ее страшной форме.

- Это сложно, но я справлюсь и на этот раз. В моей жизни уже были сложные ситуации, и я выбирался из них, - цитирует слова Берлускони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сейчас Сильвио Берлускони возглавляет другой клуб Серии А - «Монцу». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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УДИНЕЗЕ МОНЦА
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