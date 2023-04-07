Лейкемия Берлускони не является фатальной, утверждают врачи

Мы уже сообщали о том, что Сильвио Берлускони заболел лейкемией, ее обнаружили в ходе последних обследований возрастного итальянского магната, ныне владеющего клубом «Монца».

Но, следует заметить для поклонников Сильвио, что его лейкемия не имеет тяжелой, фатальной формы - они считают, что это легкая форма болезни, которая поддается лечению. Речь о немедленной угрозе его жизни не идет, хотя, с другой стороны, учитывая возраст пациента, делать прогнозы в такой ситуации весьма рискованно, сообщает Corriere.

«Монца» занимает сейчас тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.