Лечче - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Попавший в череду поражений «Лечче» в 29-м туре чемпионата Италии будет играть против будущего чемпиона этого сезона, «Наполи». Команда Лучано Спаллетти немного расслабилась в последнее время и проиграла домашний матчи с «Лацио» и «Миланом». Именно с «россонери» предстоит сыграть уже в среду в Лиге чемпионов, и неаполитанцы сегодня могут поберечь силы и ротировать состав благодаря очковому заделу.

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