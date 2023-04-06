Алдонин: «Возможно, «Торино» пытается занизить цену на Алексея Миранчука»

Бывший футболист столичного ЦСКА Евгений Алдонин высказался о новостях, что Алексей Миранчук не будет выкуплен «Торино».

«Вопрос цены – это политика клуба, и у каждого клуба она своя. Возможно, «Торино» таким образом пытается торговаться, чтобы занизить цену на Алексея Миранчука», – заявил обладатель Кубка УЕФА - 2005 в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, руководство «быков» может быть заинтересовано в выкупе Миранчука, отметив умение итальянцев выторговать лучшую цену. Алдонин также считает, что Алексей должен остаться в Европе, поскольку интерес к его персоне будет в любом случае.

Напомним, что Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты», забив четыре гола при пяти ассистах в 20 матчах Серии А. Руководство «быков», по слухам, отказалось от выкупа российского плеймейкера за 13 миллионов евро.