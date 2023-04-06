Бышовец: «Помимо «Торино», Миранчуком заинтересуются и другие клубы Италии»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец уверен, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вызовет интерес грядущим летом и у других клубов чемпионата Италии. Ранее сообщалось, что туринцы намерены выкупить Миранчука у «Аталанты» - клуба, которому Миранчук принадлежит.

«Полагаю, что помимо «Торино», Миранчуком летом заинтересуются и другие клубы Италии. Не знаю, может ли он теперь вернуться в «Аталанту», но лично у меня его игра оставляет лишь очень хорошее впечатление», - заявил Бышовец «Чемпионату», добавив, что в Турине россиянин раскрылся как игрок основного состава.

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