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Чемпионат Италии. Серия А

Мостовой: «Миранчук не будет играть в «Аталанте» при Гасперини»

06 Апреля 2023 • 21:50 Комментировать
Торино
...
Рома
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08.04 19:30

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил вероятное возвращение Алексея Миранчука из «Торино» обратно в «Аталанту». Напомним, что россиянин выступает за «быков» в текущем сезоне лишь на правах арендного соглашения.

«В «Торино» Миранчук уже почувствовал как самого себя, так и команду, играет в основе на первых ролях. Даже Влашич не всегда на поле. В «Аталанте» он снова не будет играть при Гасперини», - заявил Мостовой «Чемпионату», добавив, что тренер бергамасков является очень принципиальным человеком.

Бывший игрок добавил, что очень бы хотел, чтобы Миранчук продолжил свою карьеру в чемпионате Италии.

«Всегда в Россию вернуться успеет», - подчеркивает Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Александр Мостовой Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук
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