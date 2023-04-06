Мостовой: «Миранчук не будет играть в «Аталанте» при Гасперини»

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил вероятное возвращение Алексея Миранчука из «Торино» обратно в «Аталанту». Напомним, что россиянин выступает за «быков» в текущем сезоне лишь на правах арендного соглашения.

«В «Торино» Миранчук уже почувствовал как самого себя, так и команду, играет в основе на первых ролях. Даже Влашич не всегда на поле. В «Аталанте» он снова не будет играть при Гасперини», - заявил Мостовой «Чемпионату», добавив, что тренер бергамасков является очень принципиальным человеком.

Бывший игрок добавил, что очень бы хотел, чтобы Миранчук продолжил свою карьеру в чемпионате Италии.

«Всегда в Россию вернуться успеет», - подчеркивает Мостовой.