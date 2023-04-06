Матерацци рассказал, как послал Моуринью

Экс-футболист «Интера» Марко Матерацци вспомнил, как Жозе Моуринью уходил из клуба в 2010 году после требла.

«Я сказал ему: «Да пошёл ты». Потому что он оставил меня с Бенитесом», - высказался Матерацци в интервью IFTV.

Как известно, у Матерацци были отличные отношения с Моуринью. Футболист даже плакал, когда португальский тренер покидал «Интер» после выдающегося сезона. Моуринью тогда возглавил «Реал», а «Интер» принял Рафаэль Бенитес.

«Моуринью был особенным. Он знал имена наших жён и всех наших детей. Я с таким никогда не сталкивался. Однажды он встретил мою жену и сказал: «Чао, Даниэла». Это было неожиданно», - добавил Матерацци.