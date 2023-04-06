Гаджиев: «Миранчук — талантливый игрок, футболист уровня «Аталанты»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о ситуации с полузащитником «Торино» Алексеем Миранчуком. Напомним, недавно появилась информация о нежелании туринского клуба выкупать российского футболиста у «Аталанты».

«Безусловно, Миранчук — талантливый игрок, футболист уровня «Аталанты». Об этом свидетельствовали отдельные фрагменты его игры: играл нечасто, но забивал хорошие голы. Но играть на максимальном уровне своих возможностей может далеко не каждый», - приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

«Торино» в данный момент располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» - на шестом.