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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист Кудинов рассказал, что мешает «Торино» и «Аталанте» договориться по Миранчуку

06 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать
Торино
...
Рома
1 3.35 X 3.00 2 2.35
08.04 19:30

Российский журналист Георгий Кудинов высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на постоянной основе. Сейчас россиянин, напомним, всё ещё является активом бергамасков, так как за «Торино» он выступает лишь в рамках арендного соглашения. Его срок завершится в конце текущего сезона.

«Всё упирается в переговорный процесс: «Аталанта» очень жёстко ведёт любые переговоры и, как правило, не делает скидки. А «Торино» стремится к тому, чтобы заплатить за Миранчука менее искомых 12 млн евро и тоже жёстко умеет вести переговоры», - рассказал журналист порталу Rusfootball, добавив, что в том, чтобы Миранчук остался в команде, очень заинтересован наставник туринцев Иван Юрич. За то, чтобы оставить Миранчука, ратует и президент «Торино».

Осложняет ситуацию по словам Кудинова и то, что у «Торино» есть второй ценный арендованный игрок – Никола Влашич. Он стоит ещё дороже, чем Миранчук.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Георгий Кудинов
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