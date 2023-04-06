Журналист Кудинов рассказал, что мешает «Торино» и «Аталанте» договориться по Миранчуку

Российский журналист Георгий Кудинов высказался о возможном трансфере Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Торино» на постоянной основе. Сейчас россиянин, напомним, всё ещё является активом бергамасков, так как за «Торино» он выступает лишь в рамках арендного соглашения. Его срок завершится в конце текущего сезона.

«Всё упирается в переговорный процесс: «Аталанта» очень жёстко ведёт любые переговоры и, как правило, не делает скидки. А «Торино» стремится к тому, чтобы заплатить за Миранчука менее искомых 12 млн евро и тоже жёстко умеет вести переговоры», - рассказал журналист порталу Rusfootball, добавив, что в том, чтобы Миранчук остался в команде, очень заинтересован наставник туринцев Иван Юрич. За то, чтобы оставить Миранчука, ратует и президент «Торино».

Осложняет ситуацию по словам Кудинова и то, что у «Торино» есть второй ценный арендованный игрок – Никола Влашич. Он стоит ещё дороже, чем Миранчук.