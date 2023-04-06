Смородская прокомментировала возможный трансфер Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

Экс-президент «Локомотив» Ольга Смородская высказалась о том, что «Торино» не планирует выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за высокой стоимости. Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо просит за российского хавбека 13 миллионов евро.

«Все решает руководство «Торино»: есть деньги – покупают, нет денег – не покупают. Если «Торино» и «Аталанта» не смогут договориться по Миранчуку, то ему надо будет искать новый клуб», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет 12 миллионов евро.