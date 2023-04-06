Агент Барбоза уверен, что Миранчуку стоит и дальше оставаться в «Торино»

Знаменитый футбольный агент Паулу Барбоза высказался о «легионере» сборной России - полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке. Последние матчи своего клуба он пропустил из-за небольшого повреждения.

«Миранчуку в Италии нелегко, в этой стране играют в сложный, тактический футбол. Самое главное, чтобы и впредь он выходил на поле, ибо до аренды в «Торино» он получал совсем немного игрового времени», - цитирует Барбозу портал Rusfootball.

Агент добавил, что Миранчуку стоило бы и дальше играть в «Торино», так как в стане «горожан» он игрок основного состава. Права на россиянина, напомним, принадлежат одному из лидеров Серии А – «Аталанте». На текущий сезон в активе игрока четыре гола и пять ассистов в рамках элитного дивизиона Италии.