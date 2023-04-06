Ррахмани близок к продлению контракта с «Наполи»

Защитник Амир Ррахмани близок к подписанию нового контракта с «Наполи». Об этом рассказывает итальянский Sky.

Действующее трудовое соглашение связывает Ррахмани с «Наполи» до конца сезона 2023/2024. Лидер Серии А предложил 29-летнему защитнику сборной Косова контракт на три года с возможностью продления ещё на сезон.

Всего за «Наполи» Амир Ррахмани провёл 87 матчей, в которых забил семь голов и отдал два голевых паса.

Отметим, что «Наполи» уверенно лидирует в чемпионате Италии, опережая второй «Лацио» на 16 очков. Неаполитанцы могут стать чемпионами впервые с 1990 года.