Зейтуллаев сомневается, что «Торино» заплатит 13 миллионов евро за Алексея Миранчука

Бывший футболист «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев отреагировал на информацию о том, что «Торино» не станет выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за высокой стоимости.

«Торино» — не тот клуб, который тратит много денег. Но если они очень захотят, то найдут эти 13 миллионов. Не знаю, может, у них другие планы. Вообще обычно они покупают футболистов за 5-7 миллионов. 13 для них многовато», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Миранчук стоит этих денег, но итальянские середняки сейчас стараются экономить на трансферах.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.