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Чемпионат Италии. Серия А

Зейтуллаев сомневается, что «Торино» заплатит 13 миллионов евро за Алексея Миранчука

06 Апреля 2023 • 19:17 Комментировать
Торино
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Рома
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08.04 19:30

Бывший футболист «Ювентуса» Ильяс Зейтуллаев отреагировал на информацию о том, что «Торино» не станет выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты» из-за высокой стоимости.

«Торино» — не тот клуб, который тратит много денег. Но если они очень захотят, то найдут эти 13 миллионов. Не знаю, может, у них другие планы. Вообще обычно они покупают футболистов за 5-7 миллионов. 13 для них многовато», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Миранчук стоит этих денег, но итальянские середняки сейчас стараются экономить на трансферах.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Ильяс Зейтуллаев
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