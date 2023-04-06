Нигматуллин: «Торино» - не предел мечтаний, возможно, Миранчук получит более интересное предложение»

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новости об Алексее Миранчуке. Сообщалось, что «Торино» по завершению сезона 2022/2023 не планирует выкупать 27-летнего футболиста у «Аталанты».

Нигматуллин отметил, что «Торино» не очень богат, и 13 миллионов евро являются для клуба серьёзной суммой. Порассуждал экс-футболист и о других возможных причинах решения «быков» не подписывать полноценный контракт с Миранчуком.

«Может, он зарекомендовал себя не настолько, насколько в клубе рассчитывали. Сложно сказать, в чём дело. Отчаиваться по этому поводу не стоит. «Торино» не предел мечтаний для Алексея. Вполне возможно, получит более интересное предложение», - сказал Нигматуллин, чьи слова приводит «Чемпионат».

В 23 матчах за «Торино» Алексей Миранчук забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.