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Чемпионат Италии. Серия А

Нигматуллин: «Торино» - не предел мечтаний, возможно, Миранчук получит более интересное предложение»

06 Апреля 2023 • 19:00 Комментировать

Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на новости об Алексее Миранчуке. Сообщалось, что «Торино» по завершению сезона 2022/2023 не планирует выкупать 27-летнего футболиста у «Аталанты».

Нигматуллин отметил, что «Торино» не очень богат, и 13 миллионов евро являются для клуба серьёзной суммой.  Порассуждал экс-футболист и о других возможных причинах решения «быков» не подписывать полноценный контракт с Миранчуком.

«Может, он зарекомендовал себя не настолько, насколько в клубе рассчитывали. Сложно сказать, в чём дело. Отчаиваться по этому поводу не стоит. «Торино» не предел мечтаний для Алексея. Вполне возможно, получит более интересное предложение», - сказал Нигматуллин, чьи слова приводит «Чемпионат».

В 23 матчах за «Торино» Алексей Миранчук забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Руслан Нигматуллин Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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