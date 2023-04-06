Кассано: «Моуринью плевать на футбол»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано снова раскритиковал Жозе Моуринью.

«Тренер «Лацио» [Сарри] любит футбол и свою работу, а тренеру «Ромы» [Моуринью] плевать на футбол. Сарри играет в прекрасный футбол, а футбол Моуринью – пустышка.

Моуринью – это просто кино. Я даже не знаю, как он в «Роме» добивается определённых результатов», - сказал Кассано на Bobo TV.

Добавим, что действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до средины 2024 года. На текущий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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