«Ювентус» идентифицировал фанатов, оскорблявших Лукаку – их очень строго накажут

«Ювентусу» удалось идентифицировать болельщиков, который скандировали оскорбительные кричалки расистского характера в адрес форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Как сообщает в социальных сетях журналист Джованни Альбанезе, речь идёт о несовершеннолетнем и взрослом парнях. Первому из них запретят посещать стадион в течение 10 лет, а второму – пожизненно.

Напомним, что «Ювентус» и «Интер» в первом полуфинале Кубка Италии сыграли вничью со счётом 1:1. Билет в финал турнира команды разыграют по итогам ответного поединка, который пройдёт в Милане.

Ранее Ромелу Лукаку поддержал Килиан Мбаппе.