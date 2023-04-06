Дьяков: «Сезон Миранчук проводит неплохой, а дальше время покажет»

Бывший защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков поделился своим мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Возможно, для них [«Торино»] цена выкупа слишком дорогая. Может, на него рассчитывают в «Аталанте». Остаётся только догадываться. Сезон Алексей проводит неплохой, а дальше время покажет», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В настоящий момент «Торино» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального итальянского чемпионата, имея в своём активе 38 очков.

Такое же количество баллов имеет и «Удинезе», однако клуб Миранчука обгоняет своих соперников по дополнительным показателям.