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Чемпионат Италии. Серия А

Дьяков: «Сезон Миранчук проводит неплохой, а дальше время покажет»

06 Апреля 2023 • 17:07 Комментировать
Торино
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Рома
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08.04 19:30

Бывший защитник минского «Динамо» Виталий Дьяков поделился своим мнением о полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Возможно, для них [«Торино»] цена выкупа слишком дорогая. Может, на него рассчитывают в «Аталанте». Остаётся только догадываться. Сезон Алексей проводит неплохой, а дальше время покажет», - приводит слова Дьякова «Чемпионат».

В настоящий момент «Торино» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального итальянского чемпионата, имея в своём активе 38 очков.

Такое же количество баллов имеет и «Удинезе», однако клуб Миранчука обгоняет своих соперников по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Виталий Дьяков Алексей Миранчук
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ТОРИНО РОМА
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