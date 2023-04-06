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Чемпионат Италии. Серия А

Червиченко: «13 миллионов за Алексея Миранчука — это многовато»

06 Апреля 2023 • 16:23 Комментировать
Аталанта
...
Болонья
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08.04 17:30

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Торино» не планирует выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты». В туринском клубе считают сумму в 13 миллионов евро завышенной.

«13 миллионов — это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. Ничего страшного. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдет», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, Миранчук играет крайне нестабильно, а в Европе платят именно за стабильность.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Андрей Червиченко Алексей Миранчук
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