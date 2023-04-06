Червиченко: «13 миллионов за Алексея Миранчука — это многовато»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что «Торино» не планирует выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты». В туринском клубе считают сумму в 13 миллионов евро завышенной.

«13 миллионов — это многовато. «Торино» не самый богатый клуб. Ничего страшного. «Аталанта» отдаст его в аренду в другой клуб. Может, опять в «Торино» уйдет», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, Миранчук играет крайне нестабильно, а в Европе платят именно за стабильность.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач.