«Рома» и «Лацио» могут столкнуться с санкциями вслед за «Ювентусом»

С «Ювентуса» недавно сняли 15 очков за финансовые махинации. Теперь компетентные органы начали расследование в отношении ещё трёх клубов Серии А. В этом списке находятся «Рома», «Лацио» и «Салернитана».

Предполагается, что эти три клуба завышали трансферные стоимости игроков в период с 2017 по 2021 год. Финансовая полиция Италии изъяла документы и теперь ведёт разбирательство. Если клубы действительно искусственно завышали доходы, их могут наказать.

«Рома» и «Лацио» опубликовали заявления, в которых подчеркнули свою готовность сотрудничать с правоохранительными органами.