Итальянский журналист: «Миранчук — заложник ситуации»

Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о ситуации, в которой оказался полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, выступающий сейчас за «Торино» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что туринский клуб не хочет платить за выкуп российского футболиста 13 миллионов евро. Срок арендного соглашения Миранчука рассчитан до конца текущего сезона.

По словам журналиста, переговоры о возможном выкупе Миранчука будут идти долго, так как «Аталанта» попытается заработать на продаже своего игрока как можно больше денег. При этом Мартини подчеркнул, что если россиянин вернётся в команду из Бергамо, то перед ним откроется много новых перспектив.

«Алексей — заложник ситуации. В «Торино» хотят, чтобы он остался, но 13 миллионов евро — это слишком много для клуба», — приводит слова Мартини Sport24.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А Миранчук провёл 21 игру, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.