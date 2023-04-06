Камоцци: «Миранчуку лучше остаться в Европе»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

По информации Tuttomercato, туринский клуб не хочет выкупать российского футболиста у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

«Не знаю, будет ли «Торино» его выкупать. Возвращение в Россию? Думаю, что Алексею лучше остаться в Европе», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Миранчук забил четыре гола и отдал пять результативных передач в 23 матчах за «Торино». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.