Агент Миранчука отреагировал на информацию о том, что «Торино» не выкупит игрока

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что «Торино» не планирует выкупить Миранчука у «Аталанты» по завершению сезона.

«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещё приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», - сказал Шпинёв, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Выступая за «Торино» в аренде, Алексей Миранчук провёл 23 матча в чемпионате и Кубке Италии. На счету 27-летнего футболиста четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.