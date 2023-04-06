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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука отреагировал на информацию о том, что «Торино» не выкупит игрока

06 Апреля 2023 • 14:29 Комментировать
Торино
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Рома
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08.04 19:30

Агент Вадим Шпинёв, который работает с полузащитником Алексеем Миранчуком, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что «Торино» не планирует выкупить Миранчука у «Аталанты» по завершению сезона.

«Слухи мы комментировать не будем. До конца чемпионата ещё приличный отрезок, официальной информации по будущему Алексея пока нет», - сказал Шпинёв, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Выступая за «Торино» в аренде, Алексей Миранчук провёл 23 матча в чемпионате и Кубке Италии. На счету 27-летнего футболиста четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Миранчука в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв трансферы футбола - лето 2023
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