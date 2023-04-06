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Чемпионат Италии. Серия А

Широков: «Если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать»

06 Апреля 2023 • 14:17 Комментировать
Торино
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Рома
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08.04 19:30

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что «Торино» может не выкупить полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать. Потом, возможно, получится подыскать другие варианты», — цитирует Широкова «Чемпионат».  

По мнению эксперта, Миранчук соответствует уровню, как минимум, среднего клуба итальянской Серии А, но ему необходимо обрести стабильность.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 23 игры, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Цвета туринской команды футболист защищает с прошлого лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Роман Широков Алексей Миранчук
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