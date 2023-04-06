Широков: «Если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что «Торино» может не выкупить полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать. Потом, возможно, получится подыскать другие варианты», — цитирует Широкова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Миранчук соответствует уровню, как минимум, среднего клуба итальянской Серии А, но ему необходимо обрести стабильность.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Торино» 23 игры, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. Цвета туринской команды футболист защищает с прошлого лета.