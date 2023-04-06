Моуринью получил невероятное предложение и может воссоединиться с Роналду

В Саудовской Аравии настроены приглашать на работу не только звёздных футболистов, но и звёздных тренеров. Как сообщает Corriere dello Sport, аравийцы обратились к Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой». Португальцу предложили три варианта работы: со сборной Саудовской Аравии, с «Аль-Насром» или с «Аль-Ахли». Особенному готовы заплатить 120 миллионов евро за два года работы.

Таким образом, в Саудовской Аравии Моуринью может воссоединиться с Криштиану Роналду, играющим в «Аль-Насре». В своё время они пересекались в «Реале».

Отметим, что действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до средины 2024 года.