Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью получил невероятное предложение и может воссоединиться с Роналду

06 Апреля 2023 • 14:10 Комментировать (1)

В Саудовской Аравии настроены приглашать на работу не только звёздных футболистов, но и звёздных тренеров. Как сообщает Corriere dello Sport, аравийцы обратились к Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой». Португальцу предложили три варианта работы: со сборной Саудовской Аравии, с «Аль-Насром» или с «Аль-Ахли». Особенному готовы заплатить 120 миллионов евро за два года работы.

Таким образом, в Саудовской Аравии Моуринью может воссоединиться с Криштиану Роналду, играющим в «Аль-Насре». В своё время они пересекались в «Реале».

Отметим, что действующий контракт Жозе Моуринью с «Ромой» рассчитан до средины 2024 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Сборная Саудовской Аравии Аль-Наср
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
06 Апреля 2023 в 15:15
Деньги чумовые, но Рома интересный проект, жаль если он покинет его в конце сезона!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Апреля
15:13 · Италия. Серия А
«Рома» и «Лацио» могут столкнуться с санкциями вслед за «Ювентусом»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» рассматривает трёх форвардов на лето
14:59 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Миранчук — заложник ситуации»
14:41 · Италия. Серия А
Камоцци: «Миранчуку лучше остаться в Европе»
14:29 · Италия. Серия А
Агент Миранчука отреагировал на информацию о том, что «Торино» не выкупит игрока
14:17 · Италия. Серия А
Широков: «Если «Торино» не выкупает Миранчука, надо возвращаться в «Аталанту» и доказывать»
14:10 · Италия. Серия А
Моуринью получил невероятное предложение и может воссоединиться с Роналду 1
13:48 · Италия. Серия А
Сенников: «Если не «Торино», предложения у Миранчука ещё будут»
13:43 · Италия. Серия А
«Милан» - «Эмполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 7 апреля 2023
13:28 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 7 апреля 2023
13:21 · Италия. Серия А
«Салернитана» - «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии – 7 апреля 2023
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» на этой неделе связывался с Моуринью и Нуну Эшпириту Санту
11:45 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле: «При Конте у меня не было другого варианта, кроме как уйти из «Тоттенхэма» 1
11:39 · Италия. Серия А
В «Торино» высказались о будущем Миранчука
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» хочет выкупить Маккенни за 35 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем