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Чемпионат Италии. Серия А

Сенников: «Если не «Торино», предложения у Миранчука ещё будут»

06 Апреля 2023 • 13:48 Комментировать
Торино
...
Рома
1 3.40 X 3.00 2 2.35
08.04 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о том, что «Торино» может не выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что туринский клуб не хочет платить за россиянина 13 миллионов евро.

Сенников считает, что даже если у Миранчука не получится остаться в «Торино», он сможет продолжить карьеру в другом европейском клубе.

«Если не «Торино», предложения у Алексея ещё будут. Может, в «Аталанте» произойдёт перестройка, и там он пригодится. Когда он приходил, в «Аталанте» было намного сложнее», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что 13 миллионов за Миранчука — это адекватная цена.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Торино» 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость российского игрока сейчас оценивается в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Дмитрий Сенников Алексей Миранчук
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