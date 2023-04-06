Сенников: «Если не «Торино», предложения у Миранчука ещё будут»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию о том, что «Торино» может не выкупить у «Аталанты» полузащитника Алексея Миранчука. Ранее сообщалось, что туринский клуб не хочет платить за россиянина 13 миллионов евро.

Сенников считает, что даже если у Миранчука не получится остаться в «Торино», он сможет продолжить карьеру в другом европейском клубе.

«Если не «Торино», предложения у Алексея ещё будут. Может, в «Аталанте» произойдёт перестройка, и там он пригодится. Когда он приходил, в «Аталанте» было намного сложнее», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что 13 миллионов за Миранчука — это адекватная цена.

В текущем сезоне 27-летний футболист провёл за «Торино» 23 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость российского игрока сейчас оценивается в 12 миллионов евро.