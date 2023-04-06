В «Торино» высказались о будущем Миранчука

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти отреагировал на информацию об отказе туринского клуба выкупать у «Аталанты» российского полузащитника Алексея Миранчука из-за высокой стоимости 27-летнего футболиста.

«Правда ли, что «Торино» отказался от выкупа Миранчука? Мы будем разговаривать об этом в июне», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

Напомним, Миранчук перешёл в «Торино» из «Аталанты» на правах аренды летом прошлого года. За команду из Турина полузащитник успел провести 23 матча, забить четыре гола и отдать пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.