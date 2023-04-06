У Берлускони диагностировали лейкемию

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони болен лейкемией. Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere della Sera. 86-летний экс-премьер министр Италии в данный момент находится в клинике Милана, где проходит интенсивный курс терапии.

Напомним, Берлускони госпитализировали в среду. Долгое время было неизвестно, какие именно проблемы возникли у Сильвио, но источник сообщает, что причина в лейкемии. Врачи продолжают бороться за жизнь итальянца.

Берлускони ранее также был президентом «Милана». В эру Сильвио «россонери» выиграли несколько титулов Лиги чемпионов. Нынешний клуб Берлускони «Монца» к сегодняшнему дню идёт на тринадцатом месте в турнирной таблице.