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Чемпионат Италии. Серия А

У Берлускони диагностировали лейкемию

06 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать
Удинезе
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Монца
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08.04 13:30

Президент «Монцы» Сильвио Берлускони болен лейкемией. Об этом сообщает итальянское издание Il Corriere della Sera. 86-летний экс-премьер министр Италии в данный момент находится в клинике Милана, где проходит интенсивный курс терапии.

Напомним, Берлускони госпитализировали в среду. Долгое время было неизвестно, какие именно проблемы возникли у Сильвио, но источник сообщает, что причина в лейкемии. Врачи продолжают бороться за жизнь итальянца.

Берлускони ранее также был президентом «Милана». В эру Сильвио «россонери» выиграли несколько титулов Лиги чемпионов. Нынешний клуб Берлускони «Монца» к сегодняшнему дню идёт на тринадцатом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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