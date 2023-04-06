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Чемпионат Италии. Серия А

В возрасте 77 лет скончался Серджио Гори - вместе с Ривой он привёл «Кальяри» к победе в Серии А

06 Апреля 2023 • 07:18 Комментировать

Горестная новость из Италии - там в возрасте 77 лет ушел в мир иной Серджио Гори, бывший футболист «Интера» и «Ювентуса». Он четырежды становился чемпионом Италии, причем с тремя разными клубами - лишь шести игрокам в истории итальянского чемпионата удавалось подобное.

Самым памятным его Скудето стало, конечно же, 1970 года с «Кальяри» - Гори «подносил патроны» Джиджи Риве и эта формула сработала просто прекрасно, а Гори даже получил приглашение на чемпионат мира и заработал там серебряную медаль.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Гори скончался вследствие продолжительной болезни, последние две недели своей жизни он провел в больнице.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Луиджи Рива Серджио Гори
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