В возрасте 77 лет скончался Серджио Гори - вместе с Ривой он привёл «Кальяри» к победе в Серии А

Горестная новость из Италии - там в возрасте 77 лет ушел в мир иной Серджио Гори, бывший футболист «Интера» и «Ювентуса». Он четырежды становился чемпионом Италии, причем с тремя разными клубами - лишь шести игрокам в истории итальянского чемпионата удавалось подобное.

Самым памятным его Скудето стало, конечно же, 1970 года с «Кальяри» - Гори «подносил патроны» Джиджи Риве и эта формула сработала просто прекрасно, а Гори даже получил приглашение на чемпионат мира и заработал там серебряную медаль.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Гори скончался вследствие продолжительной болезни, последние две недели своей жизни он провел в больнице.