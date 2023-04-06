Хельвиг призвал Хёйлунна не спешить с уходом из «Аталанты»

Бывший датский футболист Томас Хельвиг, много времени проведший и отыгравший в итальянском чемпионате, считает, что его молодому соотечественнику Расмусу Хёйлунну не стоит спешить покидать свой нынешний клуб - «Аталанту».

- Начало для него было трудным, но в последнее время он сильно вырос, стал основным игроком команды. Даже в Дании удивлены его резким прогрессом. Он буквально взорвался. Сыграл два матча за сборную и забил пять голов. И сейчас о нем заслуженно много говорят. Но я не думаю, что он готов к большому клубу. Надо провести еще один сезон в «Аталанте», при этом я очень уважаю этот клуб, - цитирует Хельвига TMW.