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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» выиграла девять матчей кряду - такого не было с 1960 года

06 Апреля 2023 • 02:01 Комментировать
Фиорентина
...
Специя
1 1.40 X 4.60 2 8.00
08.04 15:30

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентина» обыграла на выезде «Кремонезе», забив тому два мяча - по одному в каждом из таймов. Как оказалось, это была уже девятая кряду победа «Фиорентины», с учетом всех тех турниров, в которых принимает участие клуб - чемпионат, Кубок и Лига конференций.

Любопытно, что в ходе этой серии «Фиорентина» уже обыгрывала «Кремонезе» - в чемпионате, также в гостях, и также 2:0. Столь успешной серии у клуба не было уже целую вечность - с апреля 1960 года, когда клуб также выиграл девять матчей кряду. В следующем своем матче «Фиорентина» сыграет в Серии А со «Специей». 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Кремонезе
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