«Фиорентина» выиграла девять матчей кряду - такого не было с 1960 года

В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Фиорентина» обыграла на выезде «Кремонезе», забив тому два мяча - по одному в каждом из таймов. Как оказалось, это была уже девятая кряду победа «Фиорентины», с учетом всех тех турниров, в которых принимает участие клуб - чемпионат, Кубок и Лига конференций.

Любопытно, что в ходе этой серии «Фиорентина» уже обыгрывала «Кремонезе» - в чемпионате, также в гостях, и также 2:0. Столь успешной серии у клуба не было уже целую вечность - с апреля 1960 года, когда клуб также выиграл девять матчей кряду. В следующем своем матче «Фиорентина» сыграет в Серии А со «Специей».