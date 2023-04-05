Погба и Бонуччи залечили травмы – оба могут сыграть против «Лацио»

Полузащитник Поль Погба и центральный защитник Леонардо Бонуччи вернулись в строй после травм.

В среду оба футболиста «Ювентуса» тренировались в общей группе, докладывает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что француз и итальянец будут доступны для участия в предстоящем матче Серии А против «Лацио», который состоится 8 апреля.

В активе Поля Погба всего два появления на поле в текущей кампании. Леонардо Бонуччи принял участие в 21 поединке коллектива Массимилиано Аллегри, записав на свой счёт два забитых мяча.

После 28 туров Серии А «Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 44 набранными очками (с учётом 15-очкового штрафа).