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Чемпионат Италии. Серия А

Погба и Бонуччи залечили травмы – оба могут сыграть против «Лацио»

05 Апреля 2023 • 21:12 Комментировать
Лацио
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Ювентус
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08.04 21:45

Полузащитник Поль Погба и центральный защитник Леонардо Бонуччи вернулись в строй после травм.

В среду оба футболиста «Ювентуса» тренировались в общей группе, докладывает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что француз и итальянец будут доступны для участия в предстоящем матче Серии А против «Лацио», который состоится 8 апреля.

В активе Поля Погба всего два появления на поле в текущей кампании. Леонардо Бонуччи принял участие в 21 поединке коллектива Массимилиано Аллегри, записав на свой счёт два забитых мяча.

После 28 туров Серии А «Ювентус» занимает седьмую строчку в турнирной таблице с 44 набранными очками (с учётом 15-очкового штрафа).

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Леонардо Бонуччи Поль Погба
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