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Чемпионат Италии. Серия А

Мбаппе отреагировал на инцидент с Лукаку

05 Апреля 2023 • 19:30 Комментировать

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку столкнулся с расизмом во время вторничного гостевого кубкового матча против «Ювентуса». Среди тех, кто поддержал бельгийца, оказался звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«2023 год, а проблемы всё те же. Но мы не позволим этому продолжаться. Вместе против расизма», - написал Мбаппе в социальных сетях под фотографией Лукаку.

Ранее Лукаку поддержали его клубы – «Интер», где он выступает в аренде, и «Челси», которому он принадлежит.

Напомним, что «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью со счётом 1:1. Билет в финал Кубка Италии команды разыграют в ответном поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Ромелу Лукаку Килиан Мбаппе
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