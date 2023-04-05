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Чемпионат Италии. Серия А

Берлускони в реанимации

05 Апреля 2023 • 18:50 Комментировать

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони был госпитализирован в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В настоящий момент известный футбольный функционер находится в реанимации, о чём на своих страницах рассказывает Football Italia.

Отмечается, что 86-летний Берлускони поступил в больницу с одышкой. Он прошёл ряд обследований и ожидает результатов. В ближайшее время Сильвио должна навестить его дочь Марина.

В последние годы Сильвио Берлускони регулярно оказывался на больничной койке. Только в прошлый четверг владелец «Монцы» был выписан после трёхдневного медицинского осмотра.

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Евро-Футбол.Ру,
Сильвио Берлускони Монца
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