Берлускони в реанимации

Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони был госпитализирован в связи с сердечно-сосудистым заболеванием. В настоящий момент известный футбольный функционер находится в реанимации, о чём на своих страницах рассказывает Football Italia.

Отмечается, что 86-летний Берлускони поступил в больницу с одышкой. Он прошёл ряд обследований и ожидает результатов. В ближайшее время Сильвио должна навестить его дочь Марина.

В последние годы Сильвио Берлускони регулярно оказывался на больничной койке. Только в прошлый четверг владелец «Монцы» был выписан после трёхдневного медицинского осмотра.